Surprise en F1, il fait paniquer Hamilton et Verstappen

Arnaud De Kanel

La Formule 1 va enfin reprendre ! Après de longs mois d'attente, la nouvelle saison va débuter ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn. La lutte pour le titre cristallise logiquement toutes les attentions. Max Verstappen, Lewis Hamilton et encore Charles Leclerc en rêvent, mais un prétendant surprise pourrait venir se mêler à la lutte.

Les essais hivernaux sont terminés et cela signifie que l'attente touche à sa fin en Formule 1. En effet, dès dimanche, les 20 pilotes du paddock repartiront pour 57 tours au Grand Prix de Bahrein, première des 23 étapes du championnat du monde 2023. La bataille pour le titre va de nouveau battre son plein. Max Verstappen tentera de conserver son titre pour la troisième année consécutive, tandis que Lewis Hamilton rêve d'ajouter une huitième couronne à son palmarès, ce qui ferait de lui le pilote le plus titré de tous les temps devant Michael Schumacher. Mais attention, une surprise pourrait pointer le bout de son nez.

Sensation en F1, Hamilton et Verstappen peuvent craindre le pire https://t.co/blFMbqcH54 pic.twitter.com/Og7Mg0xQpn — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Alonso peut-il faire vaciller le duo Verstappen-Hamilton ?

Depuis l'annonce de son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso a ramené l'écurie britannique dans la lumière, elle qui trainait dans l'ombre en 2022. Aston Martin attire également la curiosité au sein du paddock comme le souligne Julien Fébreau. « C'est l'écurie dont on me parle le plus en ce moment et elle pourrait créer la surprise », confiait-il dernièrement. Et il y a de quoi. Double champion du monde, Fernando Alonso reste une menace sérieuse pour jouer la gagne. Ses capacités de pilotage ne sont plus à prouver et il pourrait bien profiter de sa nouvelle monoplace pour ajouter un troisième sacre à sa besace. Si sa voiture lui en donne les moyens, il pourrait se mêler à la lutte. Beaucoup d'observateurs estiment qu'Aston Martin souhaite frapper un grand coup avec un tout nouveau projet dont pourrait bénéficier le vétéran espagnol. Deuxième meilleur temps de la première journée des essais hivernaux, il a confirmé la menace qui plane sur le paddock depuis quelques temps. Pour autant, Aston Martin joue la carte de la prudence.

Aston Martin préfère calmer le jeu