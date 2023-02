F1 : Alonso, l’erreur de trop ?

Arnaud De Kanel

Au premier jour des congés estivaux de la Formule 1, Fernando Alonso mettait le feu au paddock et annonçait son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin. Un nouveau choix plus que douteux du double champion du monde espagnol qui s'est souvent trompé ces dernières années. Cette fois-ci, c'est peut-être le dernier.

La saison débutera dimanche prochain à Bahreïn et Fernando Alonso sera surveillé de très près. Le pilote espagnol a pris un nouvel envol à 41 pour rejoindre Aston Martin. Si son talent reste indiscuté, ses choix de carrières le sont beaucoup plus. Et celui-ci pourrait être le dernier car la retraite pointe le bout de son nez.

F1 - Verstappen : L’immense défi https://t.co/kl7Yz5x09w pic.twitter.com/3eehLC5MC6 — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Alonso, des choix discutables

Sur la piste, Fernando Alonso est l'un des tous meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Il aurait pu devenir le meilleur s'il n'avait pas opté pour des choix douteux qui lui ont sans doute coûté des titres. Le premier en date remonte à 2007. Deux ans plus tôt, alors qu'il était encore chez Renault, son départ vers McLaren était acté. Il était très attendu à son arrivée dans l'écurie britannique puisqu'il venait de remporter ses deux premiers titres mondiaux. Il a très vite déchanté à cause d'un certain Lewis Hamilton, encore tout jeune à l'époque. Le Britannique l'a poussé vers la sortie et Alonso prenait la décision de retourner chez Renault l'année suivante, en 2008 donc. Encore une fois, ce choix ne s'est pas avéré payant puisqu'il n'est monté sur le podium qu'une seule fois en 2009, et qu'il a remporté deux Grand Prix en 2008, dont le fameux crashgate. En 2010, il s'est envolé pour Ferrari et s'est mis à rêver d'un nouveau titre de champion du monde. Mais cette signature ne donnera lieu qu'à trois deuxièmes places au Championnat pilotes en 2010, 2012 et 2013 derrière Sebastian Vettel. Enfin, c'est en 2015 qu'il a effectué son retour chez McLaren mais là encore, ça a tourné au fiasco. En quatre saisons il termine 17e, 10e, 15e et 11e au Championnat du monde. Et en rejoignant Aston Martin, le débat refait surface.

L'ultime erreur d'Alonso ?

A 41 ans, Fernando Alonso a donc pris le risque de rejoindre l'ambitieuse écurie Aston Martin, avant-dernière du classement constructeurs en 2022 alors qu'Alpine avait terminé quatrième. Forcément, ce choix interroge, encore plus à cet âge là étant donné qu'il ne lui reste plus beaucoup de saisons sous le capot. En rejoignant Aston Martin, il a peut-être commis l'erreur de trop, celle qui le poussera vers une retraite sans troisième titre mondial. Ses débuts sont pour le moment encourageant, lui qui a réalisé le second temps de la première journée des essais hivernaux.