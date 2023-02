Hamilton jubile, il avertit Verstappen

La rédaction

L'an dernier, Mercedes a connu une saison difficile, Hamilton en tête. Aucune pole position pour le Britannique et aucune victoire : une première dans la carrière du septuple champion du monde de Formule 1. La faute à une voiture déficiente, que les ingénieurs se sont efforcés de corriger cet hiver. Et pour Lewis Hamilton, c'est plutôt bien parti.

Ce samedi avait lieu la dernière journée des essais à Bahrein. L'occasion pour les pilotes de prendre un peu plus en main la monoplace avec laquelle ils vont rouler toute l'année dans le monde entier. L'occasion aussi de faire les derniers réglages, afin que leur monoplace puisse être la plus compétitive possible. Pour Mercedes et Lewis Hamilton, il y avait du travail, mais il semble avoir bien été fait.

« C'est difficile de résumer les progrès »

Dans des propos par motorsport.com , Lewis Hamilton, pilote pour Mercedes essayait de trouver des points positifs après les deux premières journées d'essais, à Bahrein : « C'est difficile de résumer les progrès. On a connu deux journées difficiles, hier en particulier. Le premier jour, je ne me sentais pas si mal. Hier, c'était un peu plus difficile. George Russell a connu une bien meilleure matinée aujourd'hui, donc les choses s'améliorent et j'espère que l'on a trouvé les bons réglages. »

« C'est une immense avancée pour nous »