F1 - Hamilton : La légende ou le déclin

Arnaud De Kanel

Après l'énorme désillusion d'Abu Dhabi en 2021, Lewis Hamilton n'a pas été en capacité de rebondir pour inquiéter Max Verstappen la saison passée. Il prendra part à sa 17ème saison en F1 lors du départ à Bahreïn et il garde toujours autant d'ambition. L'objectif sera de reconquérir le titre, sinon, la suite s'annonce compliquée.

Les essais hivernaux ont débuté ce jeudi pour les 20 pilotes du paddock. La saison s'apprête donc à débuter pour le plus grand bonheur de Lewis Hamilton. Le Britannique veut oublier son année 2022 catastrophique et cela passera par la reconquête du titre mondial. Le septuple champion du monde peut également aller chercher quelques beaux records. Cette saison peut aussi marquer un tournant pour la suite de sa carrière, lui qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et qui se rapproche de la quarantaine. Et il y a de quoi s'inquiéter car derrière, George Russell pousse.

F1 : Gasly, Ocon… Le pari fou d’Alpine https://t.co/ikx6isrHTb pic.twitter.com/1GRsuxkakH — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Objectif titre pour Hamilton

Il ne faut pas passer par quatre chemin pour dresser l'objectif principal de Lewis Hamilton cette saison. Le pilote Mercedes n'a qu'une ambition : redevenir champion du monde. En cas de sacre, il deviendrait le pilote le plus titré de l'histoire avec 8 titres, soit un de plus que Michael Schumacher. D'ailleurs, en 2023, il retrouvera le fils de la légende allemande dans son écurie puisque Mick remplacera Nyck de Vries en tant que troisième pilote. Au delà de la bataille pour le titre avec Max Verstappen qui promet d'être haletante, Lewis Hamilton peut battre le record de Hat-trick, de poles positions sur un Grand Prix et du nombre de victoires sur un Grand Prix. Il a les cartes en mains pour rentrer encore un peu plus dans la légende de la F1. Il ne devra pas se rater puisque son avenir reste indécis et que la montée en puissance de George Russell le menace de plus en plus.

Russell arrive fort, Hamilton doit se méfier

Et si 2023 marquait la fin de Lewis Hamilton en Formule 1 ? Plusieurs facteurs entrent en compte. Le Britannique a 38 ans et personne n'est éternel, bien que Fernando Alonso continue à 41 ans. S'il parvient à reconquérir le titre, il aura accompli l'objectif de sa vie, à savoir dépasser Michael Schumacher. Après cela, comment l'imaginer au volant d'une monoplace avec tous les risques que cela engendre ? Dans le cas contraire, il serait tout à fait logique de le voir continuer car sa carrière aurait un goût d'inachevé. Mais voilà, s'il ne redevient pas champion du monde et qu'il fait moins bien que George Russell, Mercedes pourrait faire du jeune britannique son nouveau numéro un. Si les deux parties se montrent confiantes au sujet de la prolongation de contrat, Mercedes et Lewis Hamilton pourraient décider de suivre des chemins différents..