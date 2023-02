F1 : Ils veulent mettre fin au règne de Verstappen

Arnaud De Kanel

La longue attente va toucher à sa fin. Plus de 3 mois après la clôture de la saison au Grand Prix d'Abu Dhabi, la Formule 1 fera son retour le 5 mars prochain à Bahreïn. Titré pour la seconde fois consécutive la saison passée, Max Verstappen sera l'homme à battre et ses rivaux rêvent de le faire chuter.

La Formule 1 va reprendre ses droits dans un peu plus d'une semaine. Jamais une saison n'a nourri une telle impatience auprès des fans qui sont de plus en plus nombreux suite au succès de la série Drive To Survive sur Netflix . Cet engouement peut aussi s'expliquer par les nombreux changements de l'intersaison. Fernando Alonso, Pierre Gasly ou encore Ferrari avec la nomination de Frédéric Vasseur, ont fait l'actualité ces derniers temps. Des changements à tous les étages dans le paddock dans l'unique but de faire tomber un homme : Max Verstappen. Cela fait deux saisons qu'il domine et ses prétendants courent après son graal. Certains avec plus de certitudes que d'autres...

Surfer sur 2022 pour Leclerc

S'il y en a bien un qui a fait frissonner l'intouchable Max Verstappen en 2022, c'est Charles Leclerc. Auteur d'un début de saison canon, le Monégasque pensait pouvoir mettre la main sur le titre. Or, les décisions prises par Mattia Binotto ont vite semé le doute et il a perdu toute confiance. L'arrivée de Frédéric Vasseur pourrait tout changer pour lui. En marquant les points que Binotto lui a fait perdre, Leclerc fera douter Verstappen. Charles Leclerc devra également gommer ses erreurs de pilotage comme au Grand Prix de France où il s'était complètement raté. Gagner en régularité donc pour se rapprocher de Verstappen mais attention, un ogre entend bien revenir dans le débat.

Retour au premier plan pour Hamilton ?

Loin du compte en 2022, Lewis Hamilton reste une menace sérieuse pour Max Verstappen, peut-être même la plus grosse. Mercedes a eu le temps de se préparer pour 2023 après avoir compris que rien ne serait jouable en 2022. Les moyens ont été mis et les Flèches d'Argent savent gagner. De plus, Hamilton n'a toujours pas digéré l'injustice du Grand Prix d'Abu Dhabi de 2021, ultime course de l'exercice où se jouait le titre. Le Britannique a enfin trouvé un rival, lui qui n'était inquiété que par ses coéquipiers récemment. Il rêve de son huitième titre, record absolu, et risque de donner lieu à une incroyable bataille.

La surprise Alonso ?