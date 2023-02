F1 - Red Bull : La saison de la confirmation ?

Arnaud De Kanel

Red Bull a mis fin à l'hégémonie Mercedes en 2022. L'écurie autrichienne a réalisé le doublé constructeur-pilote avec Max Verstappen et son coéquipier Sergio Perez. Malgré quelques tensions, le Mexicain a conservé sa place en raison de ses excellents résultats. En 2023, Red Bull sera l'écurie à abattre, et Christian Horner s'y est préparé.

Finie la domination Mercedes en F1 ! La saison 2022 aura été marquée par le tour de force de Red Bull qui a placé Max Verstappen tout en haut du championnat du monde des pilotes. De son côté, Sergio Perez s'est hissé au troisième rang de ce classement mais il aurait pu devancer Charles Leclerc si son coéquipier avait accepté de le laisser le doubler. Mais voilà, Verstappen a confirmé son statut de leader incontesté de l'écurie autrichienne qui sera la cible principale des neufs autres écuries du paddock.

F1 - Ferrari : Finie l’humiliation, place à la révolution https://t.co/e80FrqoT2x pic.twitter.com/DPk8TN7WxB — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

On prend les mêmes et on recommence

Championne du monde des constructeurs, l'écurie Red Bull a logiquement maintenu Christian Horner en poste. De son côté, le Britannique a pris la décision de conserver Sergio Perez malgré des petites tensions avec Max Verstappen. Et il ne s'y trompe pas car il sait que le Mexicain n'a pas pour habitude de semer la pagaille et qu'il répond toujours présent pour marquer des points précieux quant un incident touche son leader. Même s'il possède un fort caractère, Sergio Perez s'est fait à la raison d'être derrière Max Verstappen dans la hiérarchie et fait tout ce qui est en son possible pour aider le Néerlandais à devances ses rivaux. Avec lui, Red Bull s'évite une guerre en interne comme a pu le connaître Mercedes avec le duo Rosberg-Hamilton. L'écurie autrichienne apparait comme la grande favorite de cette nouvelle saison mais elle pourrait être affaiblie en raison des sanctions qui lui ont été infligées après son dépassement du cap budgétaire. Prudence donc, même si les ambitions restent toujours aussi élevées car l'équipe a conservé son noyau. Seul changement majeur, Daniel Ricciardo est devenu le pilote réserve.

«Notre objectif doit être de défendre ces deux titres»