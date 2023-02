F1 - Mercedes : La saison du retour au premier plan ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 reprendra ses droits le 5 mars prochain et l'écurie Mercedes se sait attendue. Après avoir dominé le paddock de 2014 à 2021, les Flèches d'Argent étaient impuissantes en 2022 et ont vu Red Bull ravir le titre constructeurs, mais également le titre individuel puisque Max Verstappen a conservé son bien. Pour 2023, Mercedes entend bien jouer les premiers rôles.

Ultra dominatrice pendant 8 ans, l'écurie Mercedes a connu une saison galère en 2022. George Russell a évité la catastrophe en triomphant au Brésil pour éviter une saison blanche à l'équipe dirigée par Toto Wolff. Dépassés par Red Bull et Ferrari, les Flèches d'Argent devront rebondir pour permettre à Lewis Hamilton de remporter son huitième titre, un record. Du côté de Brackley, on ne cache pas ses ambitions. L'équipe d'ingénieurs a tout fait pour permettre à mercedes de revenir sur le devant de la scène.

Dream Team. 🤩 pic.twitter.com/b5isiGeuVJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

Une livrée carbone pour Mercedes en 2023

Mercedes a été l'avant dernière écurie à présenter sa livrée pour la saison à venir. Cette année, la monoplace W14 sera toute noire et composée de carbone afin d'alléger au maximum son poids. « Nous étions en surpoids l’année dernière. Cette année, nous avons essayé de déterminer où nous pouvions extraire chaque gramme. Alors maintenant, l’histoire se répète. Vous verrez que la voiture a des morceaux de carbone brut, ainsi que d’autres qui sont peints en noir mat », a déclaré Toto Wolff.

Russell est «là pour gagner», danger pour Hamilton ?