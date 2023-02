F1 : Il l'annonce, Hamilton va battre cet incroyable record

La rédaction

Lewis Hamilton n'était plus habitué à vivre des saisons aussi difficiles. En 2021, il perd le titre lors de l'ultime tour de la dernière course du championnat, aux dépends de Max Verstappen. En 2022, il ne signe aucune pole position et aucune victoire, pour la première fois de sa carrière en F1. Pourtant, Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, croit aux chances de son pilote pour décrocher son huitième titre de champion.

Lors des championnats du monde de Formule 1 2022, Mercedes avait accusé beaucoup de retard sur sa monoplace, avant de le rattraper en fin de saison. Pour autant, l'avance de Max Verstappen était déjà trop grande, empêchant Lewis Hamilton de rivaliser avec son adversaire. Le huitième championnat du monde de Formule 1 qui lui tendait les bras en 2021 lui aurait également offert un record incroyable : celui du plus grand nombre de sacres en F1. Pour le moment, il le co-détient avec le Baron Rouge , Michael Schumacher, avec 7 titres de champion du monde de F1.

Une nouvelle voiture et un nouveau contrat

En marge de la présentation de la M14, nouvelle monoplace que conduira Lewis Hamilton cette année, Toto Wollf a répondu aux question des journalistes concernant le contrat de Lewis Hamilton. Le Britannique n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, mais cela n'inquiète pas le directeur de Mercedes, même si Hamilton semble être dur en affaire, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nos discussions se sont toujours bien déroulées. Nous l’avons déjà fait trois fois maintenant, et ce sont autant de contrats bien négociés pour lui comme pour nous. Nous changerons une phrase, un mot ou un nombre ici et là. Il ne voudrait pas un zéro de moins ! Tout ira bien. Je ne pense pas que ce soit une question d’aborder ce contrat comme si c’était son dernier. Un huitième titre serait merveilleux car il le mérite, seuls lui et Michael Schumacher en ont sept. Mais même s’il le décroche cette année, je suis sûr qu’il voudrait rouler encore en 2024. »

F1 : Gasly-Ocon, «arrêtez de nous prendre pour des jambons» https://t.co/hciV9pd360 pic.twitter.com/iGDM59mhB2 — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Il n’y a rien qui se dressera entre lui et un huitième titre »