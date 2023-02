«C’était vraiment difficile», Verstappen a vécu un calvaire

Arnaud De Kanel

S'il est désormais double champion du monde et ultra dominateur ces deux dernières saisons, tout n'a pas été tout rose pour Max Verstappen. Pourtant, il frappait fort dès sa première course avec Red Bull au Grand Prix d'Espagne puisqu'il triomphait pour la première fois en carrière. Mais cette course fut dure pour lui.

Avant de dominer le paddock, Max Verstappen a profité d'un concours de circonstances pour remporter sa première victoire. C'était en Espagne où Verstappen disputait sa première course avec Red Bull après une belle promotion, lui qui courrait sous les couleurs de Toro Rosso. Le Néerlandais est revenu sur cette semaine complètement folle et chargée en émotion, sa plus marquante sans aucun doute.

«Il y avait beaucoup de pression»

« La montée en puissance de cette semaine a été folle. J’ai dû beaucoup voyager. J’ai dû aller à Milton Keynes sur le simulateur et apprendre [à connaître] la nouvelle équipe, apprendre toutes les procédures. Il y avait beaucoup de pression. C’était un peu comme si certaines personnes n’étaient pas contentes de la décision, que je sois promu ; elles pensaient que j’étais jeune, trop inexpérimenté. Donc beaucoup de choses se mettaient en place. Je n’avais jamais conduit la voiture [la Red Bull] auparavant. Maintenant, en y repensant, bien sûr, c’était un week-end incroyable », s'est souvenu Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«C’était vraiment difficile»