F1 : Un clash est redouté, ils lâchent leurs vérités

Alors qu’ils sont désormais coéquipiers chez Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly ne sont pas les meilleurs amis du monde. Leur relation a interrogé, au moment où le second nommé a rejoint l’écurie française. Les deux hommes ont tenu à rassurer concernant leurs rapports, et ont affirmé qu’il n’y avait désormais aucun problème entre eux.

C’est un sujet qui revient constamment quand on parle d’Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce n’est plus un secret pour personnes, les deux hommes ont eu des différends par le passé. Si leur relation a pu être conflictuelle, ils souhaitent désormais mettre cela derrière eux et se concentrer pleinement à aider Alpine à atteindre ses objectifs.

« Je ne pense pas que nous serons un jour les meilleurs amis du monde »

« Vous aimez les gros titres et toutes ces sortes d’histoires, mais nous sommes tous les deux très professionnels et nous allons travailler de la façon dont nous devons pour être performants », a confié Esteban Ocon, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je ne pense pas que nous serons un jour les meilleurs amis du monde, mais cela n’a pas vraiment d’importance, tant que l’ambiance est bonne dans l’équipe, c’est comme ça pour le moment, et ça restera comme ça pendant l’année . »

« Ce sera une grande collaboration ensemble »

« L’important est que nous gardions ces conversations ouvertes que nous avons en ce moment, et nous les aurons, parce que nous ne sommes pas au point où nous pouvons gagner toutes les courses. Nous devons développer cette voiture, nous devons avoir le maximum de conversations pour trouver des idées pour l’avenir, donc je ne suis pas inquiet. Ce sera une grande collaboration ensemble, elle a déjà commencé, et j’ai hâte que ça continue », a ajouté Esteban Ocon.

« Nous sommes des personnes adultes maintenant »