F1 : «Il ne faut pas se rater», Gasly est sous pression

La rédaction

A tout juste 27 ans, Pierre Gasly va débuter le 5 mars prochain à Bahreïn son sixième championnat du monde de Formule 1. Après avoir porté les couleurs de Toro Rosso (ex Alpha-Tauri) et Red Bull, le Français a rejoint l'écurie française Alpine, dans laquelle il a retrouvé son compatriote, Esteban Ocon. Après avoir globalement réussi son entrée en Formule 1, cette saison 2023 sera l'occasion pour Pierre Gasly de confirmer, voire de faire encore mieux que les années précédentes. Laurent Rossi, patron d'Alpine le sait et lui met déjà la pression.

Fini de courir sous le pavillon Red Bull, Alpha Tauri étant l'équipe satellite de Red Bull. Pierre Gasly rejoint une écurie et un partenaire français qu'il connait bien. Les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde mais leur duo promet de faire des étincelles sur les pistes du monde entier. C'est en tout cas le souhait de Laurent Rossi qui a de grandes ambitions pour son écurie.

Solidier la 4ème place...voire plus

L'écurie française a terminé la précédent exercice à la quatrième place des constructeurs derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes avec 173 points. L'objectif, pour Alpine c'est de, selon Laurent Rossi, grâce à une monoplace « bien plus prête pour le premier Grand Prix qu’en 2022, et potentiellement déjà beaucoup plus rapide, de finir quatrième et pourquoi pas troisième », dans des propos rapportés par 20 Minutes . Le Corse aimerait également voir Gasly ou Ocon des deux pilotes monter sur le podium l'an prochain.

F1 : Le PSG en crise, Pierre Gasly fait passer un message https://t.co/FUxe1uFzUu pic.twitter.com/or7GTC1Wjv — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Il ne faut pas se rater »