F1 : Gasly est passé proche de la catastrophe

Arnaud De Kanel

En rejoignant Alpine pour remplacer en lieu et place Fernando Alonso, Pierre Gasly a donné un nouveau tournant à sa carrière. En ronronnant depuis des années au sein de la firme Red Bull, le Français voyait le temps filer et l'espoir de devenir champion du monde s'envoler. Il a également évité la catastrophe puisqu'il encourait le risque de ne plus avoir de volant en 2024.

Nouvelle saison et nouvelle aventure pour Pierre Gasly. Le Rouennais retrouvera son ami d'enfance Esteban Ocon avec qui il brillait en karting. Il a surtout quitté Red Bull, lui qui était dans le groupe autrichien depuis ses débuts. Franz Tost, son ancien patron chez AlphaTauri est heureux que Gasly ait retrouvé un volant loin du giron Red Bull bien qu'il déplore la perte de son meilleur élément.

«Pierre voulait aller dans une autre équipe»

« Le risque qu'il se retrouve sans volant en 2024 ? C’est la raison pour laquelle Red Bull a décidé de le libérer de son contrat. Red Bull a décidé de ne pas le prendre. Et Pierre voulait aller dans une autre équipe. En raison de tous ces changements avec [Sebastian] Vettel qui arrête, [Fernando] Alonso qui va chez Aston Martin, le baquet Alpine était libre. Red Bull a fait quelque chose de très juste en le laissant aller chez Alpine. C’était clair pour moi, parce que sinon le risque aurait été beaucoup trop grand qu’il n’ait pas de volant pour 2024. Ce n’est pas facile d’accepter le départ de Gasly. Mais au final, je pense que c’est une décision juste » , a souligné l'Autrichien.

«Le risque était trop élevé qu’il n’ait plus aucune chance en F1»