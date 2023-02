F1 : Gasly a fait un flop, Red Bull l’accuse

Thibault Morlain

En 2023, Pierre Gasly va relever un nouveau défi lui qui a accepté de rejoindre Alpine afin de remplacer Fernando Alonso comme coéquipier d’Esteban Ocon. Une nouvelle écurie donc pour le Français, qui était chez AlphaTauri et Red Bull auparavant. Au sein de cette équipe, ça n’a toutefois pas fonctionné pour Gasly et il en serait le principal responsable.

Pilote du giron Red Bull, Pierre Gasly s’est davantage distingué dans une autre écurie. Ces dernières saisons, le Français brillait ainsi au volant de son AlphaTauri, ayant même réussi à remporter un Grand Prix, celui de Monza. Pourtant, Gasly a eu l’occasion d’avoir sa chance comme coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Une expérience qui n’aura toutefois duré que quelques mois. En effet, le désormais pilote Alpine n’a cessé de décevoir et au beau milieu de la saison, la décision a été prise de le rétrograder chez AlphaTauri.

« Il cherchait des excuses »

Pour Pierre Gasly, ça n’a donc pas fonctionné au volant d’une Red Bull. Un gros échec qui reste dans les mémoires de beaucoup et en travers de la gorge de certains. Mais pourquoi cela a-t-il viré au fiasco pour le Français comme coéquipier de Max Verstappen ? Helmut Marko croit avoir la réponse. Rapporté par motorsport.com , le dirigeant Red Bull a pointé du doigt… Pierre Gasly : « Il cherchait des excuses au lieu de s'attaquer à ses propres erreurs ».

« Il fait des choses incroyables »