F1 : Alonso se fait déjà interpeller chez Aston Martin

La rédaction

Un champion du monde pour en remplacer un autre. Sebastian Vettel remplacé par Fernando Alonso chez Aston Martin. Cumulant six titres de champion du monde à eux deux, partager des saisons avec des champions de cette envergure est une aubaine pour Lance Stroll. Le Canadien s'est montré heureux de l'arrivée de l'Espagnol tout en rendant hommage à Sebastian Vettel, qui a pris sa retraite en fin d'année.

Lance Stroll a terminé la saison 2022 avec Aston Martin à la 15ème place du classement général avec 18 points. Mais le Canadien compte bien faire mieux et miser sur l'apport de Fernando Alonso chez Aston Martin. Son entretien avec Motorsport.com va en tout cas dans ce sens.

Lance Stroll a évoqué l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin, et de ce que cela peut apporter à lui et à son écurie : « Il n'y a rien d'amusant à piloter sans être poussé par quelqu'un. Ce que vous voulez chez un coéquipier, c'est un gars qui est au sommet de son art. Lorsque vous tirez plus [de performance] que lui, ça veut dire que vous êtes vraiment au sommet de votre art. Lorsque vous ne tirez pas le maximum, vous ne pouvez pas vous détendre. Vous devez essayer de travailler plus dur. Au final, je pense que c'est ce que vous voulez de l'équipe et qu'elle sache aussi que [les pilotes] se poussent mutuellement et tirent toujours le maximum de la voiture et du package. Nous avons passé du temps ensemble à discuter pendant les parades. C'est un gars sympa et c'est un grand pilote talentueux. C'est toujours intéressant et enthousiasmant quand quelqu'un comme lui, ou comme Seb [Vettel], arrive dans l'équipe avec des idées différentes, ou pilote d'une manière différente, et demande peut-être des choses différentes dans la voiture. C'est toujours intéressant d'entendre ce que les gars avec ce genre d'expérience ont à dire. En ce sens, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans l'équipe et de travailler avec lui. »

