F1 : «Il est incompris», le clan Verstappen balance tout

Arnaud De Kanel

Double champion du monde en titre, Max Verstappen peine à faire l'unanimité avec les fans de Formule 1. Certains lui reprochent d'être trop direct dans ses déclarations. Ce caractère laisse transparaître un personnage aux allures détestables qui ne donne pas envie d'être aimé. L'un de ses amis est monté au créneau pour prendre sa défense.

Intraitable sur la piste, Max Verstappen n'est pas du genre à laisser transparaitre ses émotions lorsqu'il est heureux. Le Néerlandais est souvent décrié pour ses coups de gueule et son franc parler. Quand quelque chose ne lui convient pas, Max Verstappen pique une colère. Et chez les fans de F1, ça ne passe pas toujours, là où des Charles Leclerc ou encore Pierre Gasly paraissent beaucoup plus sympathiques. Malgré tout, il ne faut pas se méfier aux apparences. C'est ce qu'estime Atze Kerkhof, un ami de longue date de Verstappen.

F1 : Lewis Hamilton aurait pu péter les plombs ! https://t.co/3kvFuMnytC pic.twitter.com/sWmCGKy5kT — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

«Max est incompris»

« La façon dont je connais Max est très différente de la manière dont le monde le perçoit. Aux Pays-Bas, ce que nous faisons très bien est de dire la vérité, nous disons ce que nous pensons et nous sommes très directs. Max est très ’Néerlandais’ dans sa manière de communiquer. Il est très direct et cela l’aide beaucoup, ainsi que les gens qui l’entourent, car vous savez exactement ce qu’il pense. Le problème que je vois en F1 est que tout est fait pour être un spectacle, vous ne pouvez plus séparer la vérité et les actes désormais. C’est là que les choses deviennent vraiment confuses, car le gars le plus naturel et le plus honnête de la grille est probablement vu comme quelqu’un qui cherche à se donner en spectacle, ce qui me fait dire que Max est incompris », confie l'ami de Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il se fiche de ce que les gens pensent»