F1 : Victime de racisme, Hamilton lâche un témoignage poignant

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton est un fervent militant des causes qui lui tiennent à coeur. Depuis de nombreuses années, le Britannique se bat notamment contre le racisme. Le pilote de Mercedes condamne toute forme de discrimination concernant la couleur de peau. Et ce combat, il le mène sans doute aussi fermement à cause de son enfance assez difficile.

«Je ne voulais pas que mon père pense que je n’étais pas fort»

« Le racisme quand j’étais enfant ? Je ne me sentais pas capable de rentrer chez moi et de parler à mes parents. Je ne voulais pas que mon père pense que je n’étais pas fort. J’étais déjà victime d’intimidation à l’âge de six ans. Je pense qu’à l’époque, dans cette école, j’étais probablement l’un des trois enfants de couleur, et les enfants plus grands et plus forts qui me maltraitaient me bousculaient souvent » avoue d’abord Lewis Hamilton dans le Jay Shetty podcast .

«Les professeurs me disaient, ’tu ne seras jamais rien’»

Le pilote de Mercedes ajoute que même les professeurs de son école prenaient un malin plaisir à le tourmenter : « Le directeur en avait juste après nous, et particulièrement après moi. Les professeurs me disaient, ’tu ne seras jamais rien’. Je me souviens que j’étais derrière le hangar, en larmes, genre, ’je ne serai jamais rien’. Et d’y avoir cru pendant une fraction de seconde. Ça, pour moi, c’était difficile. Quand vous allez en cours d’histoire et dans tout ce que vous apprenez en histoire, il n’y a pas de photos de personnes de couleur. Alors, je me disais ’eh bien, où sont les gens qui me ressemblent '’. »

