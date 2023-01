F1 : La guerre est annoncée avec Verstappen, Hamilton sort du silence

Thibault Morlain

En 2021, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a tenu tous les fans de Formule 1 en haleine et ce jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix. Finalement, c'est le Néerlandais qui avait pris alors le dessus, s'offrant le titre de champion du monde. Alors que le pilote Red Bull a également été sacré en 2022, le Britannique de chez Mercedes a tenu à répondre à certaines rumeurs concernant de supposées tensions avec son rival.

Cela fait maintenant deux saisons que Max Verstappen domine la Formule 1. En 2022, le pilote Red Bull n'a pas vraiment été inquiété au contraire de 2021 où son titre a été remporté au bout du suspense au terme d'une incroyable bataille avec Lewis Hamilton. Entre les deux, le duel a fait des étincelles et bien évidemment, cela a généré quelques tensions entre le pilote Red Bull et celui de chez Mercedes. Mais voilà que ce serait loin d'être la guerre entre Verstappen et Hamilton comme certains peuvent le dire. Et ce n'est autre que le Britannique qui a tenu à le faire clairement savoir...

« Je le respecte »

A l'occasion d'un entretien accordé au magazine de la Formule 1, Lewis Hamilton a donc mis les choses au clair concernant ses relations avec Max Verstappen. Est-ce alors tendu entre le Britannique et le Néerlandais ? Pas du tout aux yeux du pilote Mercedes. En effet, Lewis Hamilton a ainsi assuré : « Les gens aiment bien parler à propos de problèmes entre Max et moi. Je le respecte. Il est un peu plus jeune, donc peut-être qu'il a un problème avec moi. Mais je n'en suis pas sûr et je pense même que ce n'est pas le cas. Mais je ne peux pas parler pour lui ».

« Pourquoi je devrais avoir un problème avec lui ? »