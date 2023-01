F1 : La vérité éclate sur la relation Hamilton-Russell

La rédaction

Pour sa première saison chez Mercedes, George Russell a fait mieux que son équipier Lewis Hamilton. Le jeune Britannique a terminé 4e du classement général au moment où le septuple champion du monde a clôturé sa saison à la 6e place, sans aucune victoire. Malgré un exercice difficile, les deux pilotes entretiennent une relation saine, ce qui ne devrait pas poser de problèmes à l'écurie allemande pour les prochaines années.

En 2022, pour la première fois depuis le début de sa carrière en Formule 1, Lewis Hamilton n'a remporté aucune course durant une saison. Un signe des difficultés rencontrées par Mercedes, pourtant si dominante ces dernières années mais largement surpassée par Red Bull lors du dernier exercice. Si la relation semble saine entre George Russell et Lewis Hamilton, le jeune Anglais assure qu'elle le restera même si les deux pilotes venaient à être en concurrence.

«Nous n’avons aucune raison d’être en conflit»

George Russell a remporté la seule victoire de Mercedes en 2022 lors du Grand Prix du Brésil. Un moment fort pour l'écurie allemande, soudée en cette saison difficile. Toutefois, si Mercedes venait à retrouver son niveau habituel, George Russell assure que sa relation avec Lewis Hamilton resterait saine : « Je veux dire que naturellement, si vous vous battez pour le doublé, il y aura une dynamique légèrement différente et c’est tout à fait naturel. Mais je pense que ce que nous avons pour nous, c’est le fait que nous sommes à des étapes très différentes de notre carrière », a-t-il expliqué avant d'ajouter : « On a l’impression d’être dans le même bateau, vraiment. Si nous arrivons et que nous avons une voiture capable de faire un doublé, nous serons très fiers de penser que nous avons contribué ensemble à aider l’équipe à atteindre cet objectif. Mais nous n’avons aucune raison d’être en conflit. Nous avons une bonne relation .»

F1 : Lewis Hamilton lâche un coup de gueule inattendu https://t.co/BqEVKDEZwa pic.twitter.com/HkeQU1kSSP — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

«Nous nous sommes respectés»