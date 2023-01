F1 : Hamilton réclame un folie, il va exploser Verstappen

La rédaction

Largement dominé par Max Verstappen cette saison, Lewis Hamilton n'a, pour la première fois de sa carrière, remporté aucun Grand Prix. Si l'Anglais a été surclassé par le Néerlandais sur les circuits, il devrait à nouveau dépasser son rival dans un domaine, celui du salaire. Alors que Max Verstappen était le pilote de F1 le mieux payé au monde, Lewis Hamilton serait proche de boucler un contrat record.

En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une bataille épique durant toute la saison. Max Verstappen devenait champion du monde pour la première fois de sa carrière à l'issue d'un dernier Grand Prix mémorable. Cette bataille, elle n'a pas été livrée en 2022 où le Néerlandais a totalement écrasé la concurrence. Financièrement, Max Verstappen dépassait également Lewis Hamilton en devenant le pilote le mieux payé au monde avec 57.5M€ contre 52.7M€ pour le septuple champion du monde. En revanche, le pilote Mercedes devrait retrouver sa suprématie très prochainement.

Un contrat de 70M€ par an pour Hamilton

Depuis 2013, Lewis Hamilton était le pilote le mieux payé de la planète. Détrôné par Max Verstappen l'année dernière, il devrait à nouveau déloger son jeune rival. Les discussions entre Mercedes et le septuple champion du monde ont débuté. Lewis Hamilton aurait proposé de prolonger son contrat jusqu'en 2025 contre 70M€ par an. Ce nouveau contrat ne contiendrait pas de prime et serait assumé par Jim Ratcliffe, patron d'INEOS, sponsor de l'écurie allemande comme le précise Sportune . Une association dans laquelle l'homme d'affaires payerait 90% du salaire d'Hamilton tandis que ce dernier s'engagerait dans le conglomérat qui vise à participer au rachat de Manchester United. Aussi, Lewis Hamilton négocierait déjà un contrat pour son après carrière, en tant qu'ambassadeur du groupe Daimler (Mercedes) où il réclamerait 25M€ par an.

