F1 : Les 10 pilotes le mieux payés en Formule 1

Arthur Montagne

La saison 2022 est désormais terminée et l'heure est désormais au bilan. Comme à son habitude, Forbes a dévoilé le classement des 10 pilotes les mieux payés de la grille cette année. Et petite surprise, Lewis Hamilton ne domine plus ce top 10. Pour la première fois depuis 2013, le Britannique n'est plus le pilote le mieux payés du plateau. Il est devancé par un certain Max Verstappen.

La saison 2022 s'est achevée comme la précédente à savoir par une victoire de Max Verstappen à Abu Dhabi et un sacre mondial pour le Néerlandais qui rejoint au palmarès Fernando Alonso, Mika Häkkinen ou encore Emerson Fitipaldi, tous doubles champions du monde. Un nouveau statut qui s'accompagne également d'un nouveau salaire. Forbes a effectivement dévoilé le classement des 10 pilotes les mieux payés de la grille cette saison.

Hamilton battu par Verstappen, une première depuis 2013

Et si ce n'est pas une surprise compte tenu de sa domination cette saison, c'est une petite révolution, puisque Max Verstappen devient le pilote le mieux payé de la grille. Pour la première fois depuis 2013, ce titre honorifique ne revient pas à Lewis Hamilton. Le Néerlandais, qui a récemment prolongé jusqu'en 2028 avec Red Bull pour signer le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1, toucherait 60M$ par an (40M$ en salaire + 20M$ de bonus), soit environ 57,5M€. Lewis Hamilton n'est tout de même pas à plaindre puisque son salaire est estimé à 55M$ (52,7M€).

Alonso et Vettel font de la résistance

Dans la suite du classement, les champions du monde sont placés. En effet, le podium est complété par Fernando Alonso. Chez Alpine, l'Espagnol touchait un salaire estimé à 30M$ (28,8M€), très loin du duo de tête. Mais il s'en rapprochera probablement la saison prochaine puisqu'il a signé avec Aston Martin, et personne ne doute des talents de négociateurs du double champion du monde. Sebastian Vettel est également bien placé puisque le pilote allemand, qui cédera justement son baquet à Fernando Alonso la saison prochaine, continue de percevoir un joli salaire estimé à 17M$ (16,3M€). Entre le deux légendes, on retrouve Sergio Pérez, quatrième au volant de sa Red Bull avec 26M$ par an (24,9M€) et le pilote Ferrari Charles Leclerc. Le vice-champion du monde 2022 touche 23M$ (22M€).

Norris, Russell... la jeune garde se place

A égalité avec Sebastian Vettel à la sixième place de ce classement, on retrouve Daniel Ricciardo. Malgré sa saison plus que décevante chez McLaren, l'Australien aurait récupéré un joli chèque estimé à 17M$ (16,3M€). Il devance le pilote dont il a récupéré le baquet à savoir Carlos Sainz. Ferrari offre à l'Espagnol 15M$ par an (14,4M€). Enfin, ce top 10 est terminé par deux des plus grands talents du paddock à savoir Lando Norris, qui touche 11M$ (10,5M€) chez McLaren, tandis que pour sa première saison chez Mercedes, George Russell a signé un joli contrat qui lui garantit 10M$ par an (9,6M€). Nul doute que les deux Britanniques devraient rapidement remonter dans ce classement.



Le 10 pilotes les mieux payés en 2022 :



1) Max Verstappen (Red Bull) : 60M$ par an (57,5M€)

2) Lewis Hamilton (Mercedes) : 55M$ par an (52,7M€)

3) Fernando Alonso (Alpine) : 30M$ par an (28,8M€)

4) Sergio Pérez (Red Bull) : 26M$ par an (24,9M€)

5) Charles Leclerc (Ferrari) : 23M$ par an (22M€)

6) Sebastian Vettel (Aston Martin) : 17M$ par an (16,3M€)

6) Daniel Ricciardo (McLaren) : 17M$ par an (16,3M€)

8) Carlos Sainz (Ferrari) : 15M$ par an (14,4M€)

9) Lando Norris (McLaren) : 11M$ par an (10,5M€)

10) George Russell (Mercedes) : 10M$ par an (9,6M€)