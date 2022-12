Formule 1 : Mercedes veut sauver Mick Schumacher !

Arnaud De Kanel

Après une première saison non-fructueuse avec Haas, Mick Schumacher a été écarté par l'écurie américaine qui a fait le choix de rapatrier Nico Hulkenberg. Ainsi, il se retrouve sans baquet pour l'année 2023. La grille étant déjà complète, le jeune allemand se cherche encore un poste mais les offres manquent à l'appel. De son côté, Mercedes lui a tendu la main pour qu'il la rejoigne.

Loin d'être convaincant pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher se retrouve sans volant pour 2023. Lui qui aimerait suivre les traces de son père, connait un véritable coup de frein dans son entreprise. Dans son malheur, il pourrait être sauvé par un ogre du paddock. En effet, plusieurs rumeurs l'envoient chez Mercedes pour devenir pilote réserve. Le patron de l'écurie allemande, Toto Wolff, a même ouvert la porte à la venue de Schumacher lors du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Schumacher chez Mercedes grâce à sa famille?

La famille Schumacher a laissé un souvenir impérissable chez Mercedes et c'est dans ce sens que Toto Wolff entame sa réflexion. « Mick est quelqu’un qui a toujours été proche de notre cœur à cause de Michael et de toute sa famille. Ralf était en DTM depuis longtemps pour nous, son fils [David] pilote pour Mercedes en GT, et c’est un jeune homme [Mick Schumacher] intelligent et bien élevé, il a eu beaucoup de succès dans les catégories inférieurs » avouait Wolff. Alors, l'idée de signer le fils de Michael Schumacher pourrait suivre.

F1 : Verstappen, Pérez… Red Bull fait une énorme comparaison https://t.co/xlPbTIEILz pic.twitter.com/aUzsny1TC3 — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

«Nous pouvons nous occuper de lui»