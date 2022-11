F1 : Schumacher avec Hamilton, Mercedes vers un accord pour 2023 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux saisons chez Haas, Mick Schumacher n’est pas conservé par l’écurie américaine, préférant s’attacher les services de Nico Hülkenberg pour la saison 2023. Le fils du septuple champion du monde est désormais à la recherche d’une nouvelle équipe, et c’est chez Mercedes qu’il pourrait trouver son bonheur.

Avec 12 petits points glanés cette saison au classement général des pilotes, Mick Schumacher n’est pas parvenu à sauver sa place en Formule 1. Le fils de la légende allemande a disputé le 20 novembre à Abu Dhabi son dernier Grand Prix au volant d'une monoplace Haas, qui a privilégié l’expérimenté Nico Hülkenberg pour la saison 2023. « Il grandit avec nous, mais il ne peut pas nous faire grandir , s’est justifié Günther Steiner, patron de Haas, dans le podcast Beyond the Grid. Mick peut devenir un bon pilote, c’est déjà un bon pilote, mais il peut s’améliorer. Mais combien de temps cela va-t-il nous prendre ? » Désormais, Mick Schumacher est dans le flou pour son avenir après deux années au sein de l’écurie américaine, mais une opportunité pourrait s’offrir à lui. Un moyen pour le fils du septuple champion du monde de rester en Formule 1.

« Nous pensons que nous pouvons veiller sur lui »

A l’instar de son père, Mick Schumacher pourrait donc découvrir Mercedes dans les prochains mois s’il venait à accepter le rôle de réserviste, afin de pallier les départs de Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, qui ont tous les deux signé respectivement chez AlphaTauri et Aston Martin pour 2023. « Mick est quelqu'un qui a toujours été proche de notre cœur, grâce à Michael et toute la famille Schumacher , a indiqué Toto Wolff après le GP d’Abu Dhabi, dans des propos retranscrits par F1Only . Ralf a longtemps roulé en DTM pour nous, son fils [David] court avec Mercedes en GT et [Mick] est un jeune homme intelligent et bien élevé. Il a eu beaucoup de succès dans les championnats juniors. Nous pensons que nous pouvons veiller sur lui [s'il nous rejoint], c'est quelqu'un qui convient à l'équipe », a ajouté le patron de l’écurie allemande, précisant néanmoins que Mercedes n’avait pas passé le stade de l’intérêt : « Nous n'avons pas vraiment mis d'encre sur un papier, nous ne nous sommes pas vraiment mis d'accord sur quoi que ce soit. Je vois cela d'une manière aussi ouverte parce que je pense qu'il convient parfaitement [à l'équipe] et nous devons désormais faire en sorte que (son recrutement) se produise, s'il le souhaite. Sabine [Kehm, manager de Schumacher] le souhaite, nous verrons où cela nous mènera. »

« Mon père est passé de Ferrari à Mercedes à l'époque. Je ne vois pas de raison valable de ne pas faire »

La réponse du principal concerné était attendue, et ce dernier n’est pas insensible à l’intérêt que lui porte l’équipe de Lewis Hamilton. Un moyen pour celui qui a fait partie de la Ferrari Driver Academy de suivre les traces de Michael Schumacher, passé chez Mercedes durant trois saisons, entre 2010 et 2012. « Mercedes est une marque géniale et ce qu'ils ont réalisé en Formule 1 est incroyable , a confié Mick Schumacher, relayé par Motorsport . Mon père est passé de Ferrari à Mercedes à l'époque. Je ne vois pas de raison valable de ne pas faire (la même chose) aujourd'hui. J'ai du temps maintenant, donc je vais évaluer toutes mes options et j'espère prendre la bonne décision pour moi. Mais je suis certainement très flatté d'entendre ce que Mercedes et surtout Toto disent de moi. »

