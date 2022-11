Formule 1

F1 : Verstappen détrône son père, Mick Schumacher sort du silence

Publié le 2 novembre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Avec sa victoire au Grand Prix du Mexique, Max Verstappen est devenu le seul recordman du nombre de victoires en une seule saison. Le Néerlandais a détrôné Michael Schumacher, qui détenait ce record avec Sebastian Vettel. Mick Schumacher s’est alors prononcé sur cette performance. Et le pilote de 23 ans avoue ne pas être vraiment surpris.

Après sa victoire au Grand Prix du Mexique, Max Verstappen a battu un record jusque-là détenu par Michael Schumacher. Le pilote de Red Bull s’est imposé à 14 reprises lors de cette saison 2022. Le Néerlandais a donc fait mieux que Michael Schumacher et Sebastian Vettel, co-détenteurs du record avec 13 victoires en une année. Max Verstappen pourrait d’ailleurs fixer la barre encore plus haut puisqu’il reste deux courses avant que la saison ne s’achève.

«Le record allait forcément tomber un jour»

Fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher s’est prononcé sur ce record de Max Verstappen. Et il avoue ne pas être très surpris dans des propos rapportés par NextGen Auto : « Le nouveau record de Verstappen ? Nous comparons une saison de 22 courses à d’autres qui en comptaient beaucoup moins, le record allait donc forcément tomber un jour. Le nombre de courses augmente chaque année, je suis donc certain que les choses seront une nouvelle fois différentes lorsque nous aurons atteint 24 épreuves. »

