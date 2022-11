Formule 1

F1 : Vettel lance un incroyable défi à Verstappen

Publié le 1 novembre 2022 à 10h35

Thibault Morlain

Déjà sacré champion du monde 2022, Max Verstappen ne lève clairement pas le pied. Ainsi, le Néerlandais a remporté le dernier Grand Prix, au Mexique. Une victoire qui lui a permis de décrocher un record, celui du plus grand nombre de victoires sur une saison. Avec 14 succès, Verstappen a frappé fort, mais pour Sebastian Vettel, le pilote Red Bull doit voir encore plus grand.

Arabie Saoudite, Emilie Romagne, Miami, Barcelone, Bakou, Montréal, France, Hongrie, Spa-Francorchamps, Pays-Bas, Monza, Japon, Austin et Mexico. Voilà donc toutes les victoires de Max Verstappen sur la saison 2022 de Formule 1. Cela fait ainsi un total de 14 succès. Un record pour le Néerlandais. Avant cet exercice, Michael Schumacher et Sebastian Vettel détenaient ce record avec 13 victoires sur une saison. C'est désormais de l'histoire ancienne avec Verstappen, qui réalise un exercice exceptionnel au volant de Red Bull, lui qui a déjà été sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive.

« Autre chose serait une déception »

Max Verstappen est donc aujourd'hui le seul détenteur du record du nombre de victoires sur une saison. Mais celle-ci n'est pas encore terminée. Alors que deux Grands Prix sont toujours au programme, Sebastian Vettel a tenu à défier le pilote Red Bull concernant les futurs rendez-vous au Brésil et à Abu Dhabi. « Je pense qu’il a eu une saison d’enfer, alors j’espère qu’il continuera et obtiendra 16 victoires d’ici la fin de l’année, car autre chose serait une déception. S’il veut le record incontestable », a lâché Vettel, rapporté par NextGen Auto .

