F1 : Verstappen menace Hamilton

Publié le 31 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Après une nouvelle démonstration de force, Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Mexique pour la quatrième fois de sa carrière. Pour cela, il a encore pris le meilleur sur Lewis Hamilton. A seulement 25 ans, le pilote Red Bull en est déjà à 34 victoires en carrière et arrive en position de force pour battre le record du Britannique.

Les week-end se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen qui n'est toujours pas rassasié de victoires. Au Grand Prix du Mexique, il est venu ajouter une 34ème victoire à son palmarès, la 14ème de sa saison, venant ainsi battre le record codétenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher. Le Néerlandais est bien parti pour écrire l'histoire de la F1.

📻 "Max, tu ne cesseras jamais de m'étonner..."La joie de Red Bull après la quatorzième victoire de la saison de Verstappen synonyme de nouveau record en F1 ! 🏆#MexicoGP pic.twitter.com/ufckMSwlDU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 30, 2022

«Je n’ai jamais vraiment été intéressé par les statistiques»

Max Verstappen a battu un nouveau record ce week-end au Mexique en triomphant pour la 14ème fois de la saison. Il s'agit là de sa 34ème victoire en carrière à seulement 25 ans. Pour atteindre le même nombre de victoires, Lewis Hamilton avait 29 ans et même s'il avoue ne pas prêter attention aux statistiques, Max Verstappen est en passe d'aller chercher les records les plus fous comme celui du nombre de victoires détenu par le Britannique et ses 103 succès. « Je ne sais pas, je n’ai jamais vraiment été intéressé par les statistiques, je vis juste dans l’instant. J’essaie juste de faire du mieux que je peux chaque week-end. J’essaie de gagner les courses, et ça, pour moi, c’est le plus important. Chaque week-end, si je peux rentrer chez moi et me dire que j’ai maximisé mon effort ou presque, alors je suis heureux » confiait Verstappen après sa victoire.

Verstappen a déjà fait tomber beaucoup de records

A 25 ans, Max Verstappen est en avance sur les temps de passage de Lewis Hamilton et s'est déjà accaparé certains records. Il est le plus jeune pilote à prendre le départ d’un GP (17 ans, 5 mois et 15 jours en 2015), plus jeune vainqueur d’un Grand Prix (8 ans, 7 mois et 15 jours en Espagne, 2016), plus jeune auteur d’un meilleur tour, plus jeunes pilote à monter sur un podium, plus jeune pilote à avoir inscrit un point, plus jeune pilote à avoir mené une course mais également le recordman de Grand Prix sur une saison. Avec 416 points au bout de la 20e course, il a également battu le record du plus grand nombre de points en une seule saison. Des statistiques vertigineuses. En ayant les pleins pouvoirs chez Red Bull, sa domination est bien partie pour durer. Désormais, il vise les 7 titres de champion du monde d'Hamilton et les 103 victoires du Britannique.

