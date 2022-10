Formule 1

F1 - GP du Mexique : Les plus grandes victoires à Mexico

Publié le 30 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

La 22ème édition du Grand Prix du Mexique se tiendra ce dimanche sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico. Max Verstappen s'élancera en pole position et pourrait triompher pour la quatrième fois de sa carrière au Mexique. Comme avant chaque course, le10sport vous propose un top des plus grandes victoires à Mexico.

A la différence de nombreux Grand Prix, celui du Mexique s'est toujours tenu sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico. Si Max Verstappen est bien parti pour se succéder à lui-même au palmarès de la course, d'autres grands noms l'ont emporté au Mexique.

1990, Alain Prost

Le 24 juin 1990, rien ne prédisait une victoire d'Alain Prost. Au volant de sa Ferrari, le pilote français s'élance en 13ème position de la grille de départ. Son grand rival Ayrton Senna ouvre la route du premier au soixantième tour, avant de se faire ravir sa place par Prost dans les 9 dernières boucles. Il s'agira de la 44ème victoire en carrière d'Alain Prost, la 99ème de l'histoire pour la Scuderia Ferrari.

2015, Nico Rosberg

Après 23 ans d'absence, le Grand Prix du Mexique revient dans le calendrier de la F1 en 2015. Une semaine avant, à Austin, Lewis Hamilton s'était assuré de remporter le titre de champion du monde. Alors, son coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg n'avait plus que la seconde place à jouer. En pole sur la grille, il franchira le drapeau à damiers en tête et profitera de l'accident de Sebastian Vettel pour reprendre la seconde place du classement des pilotes.

2016, Lewis Hamilton

En 2016, les Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg mènent la danse. Derrière, la lutte pour la troisième place entre Max Verstappen et Sebastian Vettel est très acharnée. Le Néerlandais tire tout droit au premier virage afin que l'Allemand ne le dépasse pas. Vettel est furieux dans sa radio et insulte le directeur de course de l'époque Charlie Whiting. Bloqué par Verstappen, l'Allemand voit Daniel Ricciardo et sa Red Bull revenir à pleine vitesse. Il décide alors de lui fermer la porte mais cela lui coûtera son podium. Max Verstappen franchit la ligne en troisième position d'un Grand Prix remporté par Lewis Hamilton, et se voit pénalisé suite au fait de course avec Vettel. Malheureusement pour l'Allemand, il se fera également pénaliser et c'est finalement Daniel Ricciardo qui montera sur le podium.

4️⃣8️⃣ | Mexico 2017Max Verstappen takes his third career win with a dominant display.Meanwhile, Lewis Hamilton clinches his fourth World Title. Albeit finishing ninth and a lap down on Verstappen after contact with Vettel on lap one left him with a puncture. #CountdownTo2020 pic.twitter.com/7vNl2bg8qZ — George Scholes (@_Franglish) November 14, 2019

2017, Max Verstappen

Durant la saison 2017, c'est Sebastian Vettel qui s'élance en pole au Mexique. L'Allemand a énormément de retard sur Lewis Hamilton au classement et une cinquième place suffit au Britannique pour être sacré. Au troisième virage, l'aileron de Vettel percute le pneu d'Hamilton qui crève. Les deux pilotes doivent s'arrêter au stand dès le premier tour et en ressortent aux deux dernières places, une catastrophe. Cela profite à Max Verstappen qui triomphe alors pour la première fois de sa carrière au Mexique. Énorme lot de consolation pour Hamilton qui en terminant neuvième, remporte tout de même le championnat du monde à l'issue de la course.