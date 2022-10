Formule 1

F1 : Pérez, Red Bull… La mise au point de Verstappen

Publié le 28 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il reste trois courses à disputer cette année en Formule 1, Red Bull a déjà rempli tous ses objectifs. Max Verstappen a été sacré champion du monde et l’écurie a d’ores et déjà remporté le championnat constructeurs. Le pilote néerlandais peut encore espérer battre le record du nombre de victoires sur une saison, lors du Grand Prix du Mexique ce week-end. Si Sergio Pérez sera à domicile, son coéquipier n’a pas l’intention de lui faire de cadeaux.

La saison de Formule 1 va bientôt arriver à son terme. Il ne reste plus que trois courses à disputer, à commencer par le Grand Prix du Mexique ce week-end. Là-bas, Max Verstappen aura l’opportunité de battre le record du nombre de victoires sur une même saison, qu’il a égalé la semaine dernière à Austin. De son côté, Sergio Pérez sera à domicile et aura forcément à cœur de briller devant son public.

« Checo est assez bon pour gagner des courses tout seul »

Quand bien même, Max Verstappen n’a pas l’intention d’offrir la victoire à son coéquipier sur ses terres natales. « Il ne s’agit pas de faire des cadeaux. Tant que nous terminons premier et deuxième, l’équipe est heureuse. Je veux dire, Checo est assez bon pour gagner des courses tout seul. C’est quand même bien plus gratifiant de le faire comme ça et je sais qu’il voit les choses de la même façon », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je n’ai besoin de rien »