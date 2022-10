Formule 1

F1 : Hamilton ne veut pas imiter Vettel, il se lâche sur son avenir

Publié le 28 octobre 2022 à 04h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il vit une saison difficile avec aucune victoire jusqu’à présent, Lewis Hamilton a rassuré sur son avenir. Le pilote anglais va prolonger avec Mercedes et n’envisage pas de prendre sa retraite. Le septuple champion du monde est clair, il ne veut pas imiter Sebastian Vettel. Hamilton ne dit même pas non à une carrière après ses 40 ans…

Battu sur le fil par Max Verstappen la semaine dernière à Austin, Lewis Hamilton est bien parti pour connaître une saison sans victoire, une grande première dans sa carrière. Malgré cet exercice difficile, le pilote anglais ne compte pas quitter la Formule 1 de cette manière, lui qui avait pourtant laissé planer le doute après le Grand Prix d’Abu Dhabi l’an dernier. Mais cette fois, Hamilton a vite éteint tout suspens.

Lewis Hamilton veut continuer la F1

« Je veux continuer la course. J'adore ce que je fais. Ça fait 30 ans que je le fais, et je ne pense pas devoir arrêter. Je pense être encore en train de prouver que je mérite d'être là, je dirais. Je veux encore faire mieux. Et je prévois de rester plus longtemps », a lancé Lewis Hamilton. Comparé à Sebastian Vettel qui arrêtera en fin de saison, le pilote Mercedes sait déjà qu’il ne veut pas imiter l’Allemand.

fighting for a win in the slowest car. just lewis hamilton things 🐐 pic.twitter.com/Xs0NthkV1h — eri (@hamxnda) October 27, 2022

« Est-ce que je m’imagine être ici bien au-delà de 40 ans ? Peut-être »