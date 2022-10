Formule 1

F1 : Les grandes annonces de Lewis Hamilton sur son avenir

Publié le 27 octobre 2022 à 16h35

Thibault Morlain

Alors que Lewis Hamilton connait une saison 2022 compliquée, n'ayant pas remporté le moindre Grand Prix jusqu'à présent, le pilote Mercedes voit les discussions se multiplier à propos de son avenir. Aujourd'hui, le Britannique est sous contrat jusqu'en 2023 avec son écurie. Si certains évoquent la possibilité de Lewis Hamilton s'arrête prochainement, le principal intéressé a fait le point.

Toujours en quête d'un 8ème titre de champion du monde, Lewis Hamilton n'a rien pu faire en 2022 face à Max Verstappen. En effet, la Mercedes du Britannique ne pouvait pas rivaliser avec les autres monoplaces de tête. Il faudra donc attendre 2023 pour envisager un nouveau sacre de Lewis Hamilton. Une saison qui est d'ailleurs actuellement la dernière prévue dans son contrat avec Mercedes. La Dernière Danse de l'Anglais ? Pas sûr...

F1 : Voilà comment Lewis Hamilton a oublié le fiasco d'Abu Dhabi https://t.co/sTd3YbwkaV pic.twitter.com/zIOhwRrT0I — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

« Nous allons trouver un nouvel accord »

Ce jeudi, à l'occasion d'un entretien accordé à Motorsport , Lewis Hamilton a été interrogé sur son avenir. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2023 avec Mercedes, le Britannique a expliqué qu'une prolongation pourrait bientôt intervenir : « Nous allons trouver un nouvel accord. Nous allons nous réunir et en discuter dans les deux prochains mois, je dirais. Mon objectif est de continuer avec Mercedes. (...) Je suis chez Mercedes depuis mes 13 ans. Et Mercedes-Benz est vraiment ma famille. Ils m'ont soutenu contre vents et marées. Ils m'ont soutenu quand j'ai été renvoyé de l'école [un élève avait été roué de coups par plusieurs autres et Hamilton avait été accusé à tort, ndlr]. Ils m'ont soutenu face à tout ce qui s'est passé en 2020. Ils m'ont soutenu quand j'ai commis des erreurs, et face aux conneries publiées par la presse. Ils m'ont soutenu au fil des hauts et des bas ».

« Je veux continuer la course »