Formule 1

F1 : Hamilton et Leclerc sont prévenus, la menace est déjà lancée pour 2023

Publié le 26 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Cette année, Red Bull a vécu une saison plutôt tranquille. L’écurie autrichienne n’a jamais eu de réelle concurrence. En 2023, les choses pourraient changer notamment avec Mercedes et Ferrari. Mais malgré tout, l’ancien coéquipier de Lewis Hamilton Nico Rosberg voit Max Verstappen et Red Bull vivre encore une année paisible la saison prochaine.

Cette saison, la lutte pour le titre était nettement moins serrée qu’en 2021. Red Bull s’est très largement imposé, d’abord au classement des pilotes avec le sacre de Max Verstappen, mais aussi au championnat constructeur. L’écurie autrichienne n’a été que très peu concurrencée par Ferrari. Mercedes, de son côté, a totalement manqué sa transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et a été écarté rapidement de la course au titre. En 2023, les choses pourraient cependant être différentes.

F1 : Verstappen gagne encore, Leclerc et Hamilton n'en peuvent plus https://t.co/TFwQ6hfuEP pic.twitter.com/ur70CgDSIX — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Red Bull est la force dominante du moment»

Mercedes s’est amélioré au cours de l’année et Ferrari peut apprendre de ses erreurs. Mais malgré tout, Nico Rosberg voit difficilement une écurie rivaliser avec Red Bull. « Red Bull est la force dominante du moment, comme l’était Mercedes par le passé. Ils ont décroché le titre constructeurs très tôt et sont dominateurs dans chaque domaine, exactement comme l’était Mercedes. Ils ont la voiture, un bon rythme de développement durant la saison, la fiabilité, le meilleur pilote ou du moins l’égal du meilleur, et la stratégie qui est toujours au point. Tout semble se mettre en place d’une manière incroyable, et n’oublions pas leur moteur qui semble être génial également » explique l’ancien pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Il sera difficile pour Ferrari et même Mercedes de se rapprocher»