Formule 1

F1 : Gasly pousse un nouveau coup de gueule après le GP du Japon

Publié le 25 octobre 2022 à 18h35

La rédaction

Ce vendredi, la FIA annonçait officiellement la mise à l’écart du directeur de course Edouardo Freitas après l’incident lors du Grand Prix du Japon. Alors que le Portugais estimait que la situation était normale au moment où une grue était présente sur la piste, Pierre Gasly, qui aurait pu en être la victime, n’a pas pu cacher sa colère après ces affirmations.

Lors du Grand Prix des Etats-Unis, les pilotes, la FIA et les directeurs de course se sont réunis pour revenir sur les incidents qui ont eu lieu à Suzuka. Alors qu’une grue de dépannage était présente sur une piste très humide, Edouardo Freitas, le directeur de cette course, affirmait que la situation était tout à fait normale. Le comité a par la suite décidé d’écarter Freitas jusqu’à la fin de la saison. Pour autant, Pierre Gasly a exprimé sa colère après les propos du Portugais.

F1 : Le terrible constat de Daniel Ricciardo https://t.co/oBhP9cKyrp pic.twitter.com/LoD8fjZnWR — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« En fin de compte, nous risquons notre vie »

Alors qu’Edouardo Freitas estimait que la situation était normale pour faire entrer la grue de dépannage, Pierre Gasly n’avait pas l’air d’apprécier les mots du directeur de course. Dans des propos relayés par MotorSport , le Français souhaite juste que les pilotes soient le plus possible en sécurité. « Sa version de l’histoire, ma version de l’histoire, peu importe qui a raison ou tort. En fin de compte, nous risquons notre vie, et encore une fois, nous voulons simplement être autant en sécurité que possible. Il y aura toujours des risques à conduire des F1 dans ces conditions à de telles vitesses, mais tant que nous pouvons minimiser les risques... »

« Les circuits sont homologués sans grues ni tracteurs sur la piste »

Malgré la colère de Pierre Gasly suite aux propos d’Edouardo Freitas, le pilote AlphaTauri est tout de même satisfait des décisions prises par la FIA suite à cet incident. « Les circuits sont homologués sans grues ni tracteurs sur la piste. Elles sont sécuritaires dans ces conditions. Au moment où vous mettez des éléments externes dessus, c’est une histoire très différente. Je pense qu’ils ont compris et c’était clair des deux côtés. Et je suis satisfait des solutions qu’ils ont mis en place. »

« C’est clairement quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver »