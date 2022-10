Formule 1

F1 : Après le crash au GP des États-Unis, George Russell s'explique

Publié le 25 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Alors que Lewis Hamilton a terminé 2e du Grand Prix des Etats-Unis, George Russell a fini en 5e position. La faute, sans doute, à son accrochage avec Carlos Sainz Jr. Dès le départ de la course, l’Espagnol a été envoyé dans le décor par le Britannique et a été contraint d’abandonner. George Russell a d’ailleurs reconnu son erreur.

Ce dimanche, Max Verstappen s’est de nouveau imposé lors du Grand Prix des Etats-Unis, talonné par Lewis Hamilton. George Russell, lui, a terminé bien loin. S’il est arrivé en cinquième position, le deuxième pilote de Mercedes avait presque 45 secondes d’écart sur Max Verstappen. La faute, sans doute, à son accrochage avec Carlos Sainz Jr dès le départ de la course. Bien mieux lancé que Lewis Hamilton, George Russell était à la lutte avec Max Verstappen. Sauf qu’il s’est fait surprendre par Carlos Sainz Jr, qui avait pris l’avantage. Ayant freiné trop tard, le Britannique a envoyé le pilote de Ferrari dans le décor, et ce dernier a été contraint d’abandonner.

«Je m'excuse auprès de Carlos»

L’enquête des commissaires a reconnu l’entière responsabilité de George Russell. Le pilote de Mercedes, lui, a reconnu son erreur. « Tout d'abord, je m'excuse auprès de Carlos. Je suis déjà allé le voir. Quand j'attaquais dans le virage 1 et que j'ai vu qu'il était à l'extérieur de Max [Verstappen], je m'attendais à ce qu'il essaie de tenir à l'extérieur, et quand j'ai compris qu'il essayait de décroiser Max, je m'étais déjà engagé dans ma zone de freinage et le contact était inévitable » a avoué George Russell dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je reconnais mon erreur»