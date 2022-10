Formule 1

F1 : Verstappen gagne encore, Leclerc et Hamilton n'en peuvent plus

Publié le 24 octobre 2022 à 18h35

Arnaud De Kanel

Vainqueur de son 13ème Grand Prix de la saison à Austin, Max Verstappen fait des envieux. Le Néerlandais est bien parti pour dominer la décennie mais ses principaux rivaux Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent mettre fin à la suprématie de Red Bull.

Max Verstappen n'en finit plus de gagner. Il y a deux semaines à Suzuka, il faisait coup double en remportant son deuxième sacre mondial consécutif. Le début d'une hégémonie que Charles Leclerc et Lewis Hamilton entendent briser dès la saison prochaine.

F1 : Le clan Verstappen annonce la couleur pour son avenir chez Red Bull https://t.co/cE7QeA9REb pic.twitter.com/cAsvap3oJn — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Je ferai tout mon possible pour que ce ne soit pas le cas»

Red Bull s'affirme comme la première écurie du paddock et elle sera challengée dès la saison prochaine par Charles Leclerc et Ferrari. « Si Verstappen est parti pour dominer de nombreuses années ? J’espère que non. Je ferai tout mon possible pour que ce ne soit pas le cas et l’équipe également. Je pense que les domaines où nous devons progresser sont très clairs pour nous. Nous sommes très forts sur un tour, au niveau de Red Bull je dirais, mais en course nous sommes en difficulté avec les pneus. Nous concentrons donc nos efforts sur cet aspect et j’espère que nous en verrons les résultats l’année prochaine » promet Leclerc dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

«Nous avons une montagne à gravir, mais ce n’est pas impossible»