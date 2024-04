Mercato - PSG : Mbappé a conclu un pacte secret avec le Qatar !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé se dirige vers la sortie. Après sept ans de bons et loyaux services, le joueur devrait s'engager avec le Real Madrid la saison prochaine. Mais avant de quitter le PSG, l'international français de 25 ans aurait conclu un accord secret avec son président. Le journaliste Ramon Alvarez de Mon a dévoilé les contours de ce pacte.

Kylian Mbappé va quitter le PSG. Mais avant de plier bagages, le joueur français aurait conclu un pacte avec Nasser Al-Khelaïfi. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Mbappé aurait renoncé à diverses primes.





Mbappé aurait un accord secret avec Al-Khelaïfi

« Je ne sais pas si Al-Khelaifi et Mbappé ont signé un document, mais il y a eu un pacte entre les deux (…) D’après mes informations, Kylian Mbappé renonce à une prime de renouvellement qui était de 89,6 millions d’euros, mais également à 38,2 millions d’euros sur son salaire, soit un total de 127,8 millions d’euros » a-t-il déclaré sur Youtube. Selon le journaliste de Radio Marca , Mbappé aurait bouclé cet accord afin d'apaiser les tensions.

Mbappé veut quitter le PSG en bons termes