Départ de Mbappé : Le PSG tremble à cause de l'Arabie Saoudite ?

Jean de Teyssière

Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation mais Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG cet été, à la fin de son contrat. Le champion du monde 2018 a annoncé à ses dirigeants son départ et pourrait porter le maillot du Real Madrid. Au PSG on s'active pour son remplaçant qui pourrait s'appeler Victor Osimhen, même si la concurrence saoudienne et anglaise existe.

Mohamed Salah ? Lamine Yamal ? Victor Osimhen ? Rafael Leao ? Lautaro Martinez ? Les pistes du PSG pour remplacer Kylian Mbappé sont nombreuses et l'une d'entre elles est en train de devenir de plus en plus sérieuse...

Osimhen, bientôt un joueur du PSG ?

Sortant d'une superbe saison l'année dernière, marquée par le titre du SSC Naples en Serie A, Victor Osimhen était suivi par de nombreux clubs européens, y compris par le PSG. Il avait finalement prolongé en Italie mais cet été, il devrait bel et bien quitter le club. Pour Il Mattino , pas de doute : Victor Osimhen va bien remplacer Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine.

Chelsea et Al-Hilal sur le dossier