Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur ce transfert à 115M€ !

Annoncé avec insistance sur les traces de Bruno Guimarães en vue du prochain mercato estival, le PSG va devoir s'activer très rapidement. En effet, à en croire les dernières révélations de la presse anglaise, la clause libératoire du milieu de terrain brésilien de Newcastle, fixée à 115M€, expirera début juin. Le temps presse donc pour le PSG...

Le prochain mercato estival promet déjà d'être agité au PSG ! Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du club de la capitale cherche un attaquant capable de remplacer Kylian Mbappé, un défenseur axial droit ainsi qu'un milieu de terrain. Pour satisfaire ce dernier objectif, le nom de Bruno Guimarães (26 ans, Newcastle) est évoqué avec insistance pour le PSG. Mais il va falloir se presser pour faire venir l'international brésilien au Parc des Princes.

Recruté par Newcastle en janvier 2022 en provenance de l'OL, Guimarães a une clause libératoire fixée à 115M€ chez les Magpies . Une clause qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines, étant donné qu'elle semble dans les cordes du PSG sur le plan financier.

🚨🇧🇷 EXCLUSIVE: Bruno Guimarães’ release clause will be valid from the last week of May to the beginning of the last week of June.£100m release clause is only valid for that month.In July/August, Newcastle would have total control of price and potential negotiations. #NUFC pic.twitter.com/5u18gmFXDI