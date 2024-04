OM - Galtier : Une aide inattendue en Ligue 1 ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison, Jean-Louis Gasset ne devrait pas faire long feu à l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria va donc devoir trouver un nouvel entraineur. Plusieurs noms sont évoqués, mais l'un des grands rêves des supporters marseillais serait Christophe Galtier, ancien joueur du club désormais au Qatar sur le banc d’Al-Duhail.

En moins d’un an, l’OM a connu pas moins de quatre entraineurs différents et un cinquième va arriver. Car Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre sa mission au-delà de cette saison et Pablo Longoria est évidemment déjà au travail pour lui trouver un successeur.

Fonseca ou Galtier ?

Dès le 10 avril dernier, nous vous avons annoncé sur le10sport.com que la piste prioritaire de l’OM mène à Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain. D’autres noms sont pourtant évoqués et c’est notamment le cas avec celui de Christophe Galtier, ancien du PSG désormais à Al-Duhail.

Plutôt Farioli pour Milan