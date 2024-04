Mercato - OM : Galtier plombé par un clash ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un entraîneur qui viendra remplacer Jean-Louis Gasset à partir de la saison prochaine, l’OM a plusieurs noms en tête, avec Paulo Fonseca en tête de liste, comme indiqué par Le 10 Sport. Christophe Galtier est un autre technicien qui a souvent été lié à Marseille, ce qui ne serait plus le cas désormais.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM sait quel entraîneur il veut recruter pour succéder à Jean-Louis Gasset. Marseille aimerait s’attacher les services de Paulo Fonseca, qui arrive à la fin de son contrat avec le LOSC. Une information confirmée par L'Équipe , qui ajoute cependant que d’autres entraîneurs seraient dans son viseur.

Fin de la piste Galtier

Sergio Conceiçao (FC Porto) et Franck Haise (RC Lens) seraient deux autres profils très appréciés par Medhi Benatia et Pablo Longoria, tandis que Thiago Motta (Bologne), Vincenzo Italiano (Fiorentina) et Habib Beye (Red Star) seraient aussi sur la liste de l’OM. Une liste où ne figurerait plus Christophe Galtier.

La tension monte entre Tessier et Longoria