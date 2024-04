Transferts - PSG : Un feuilleton du FC Barcelone relance le mercato

Alexis Brunet

Alors qu'il avait annoncé son départ du FC Barcelone à l'issue de la saison, Xavi a finalement fait volte face. L'entraîneur espagnol a prolongé son contrat au Barça, et cela ne devrait pas faciliter les affaires du PSG. En effet, l'ancien milieu de terrain est un grand admirateur de Khvicha Kvaratskhelia, qui fait partie des pistes parisiennes, et il pourrait donc tenter de le faire venir en Espagne cet été.

Petit à petit, Luis Enrique essaye d'habituer le PSG à la vie sans Kylian Mbappé. Le Français n'a pas souhaité prolonger son contrat, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il devrait rejoindre le Real Madrid. Ainsi, le coach parisien n'hésite pas à laisser sur le banc son attaquant, c'était d'ailleurs le cas face à l'OL, dimanche dernier.

Kvaratskhelia est pisté pour remplacer Mbappé

En plus de s'habituer sur le terrain à la vie sans Kylian Mbappé, le PSG œuvre en privé pour lui trouver un remplaçant. Luis Campos a déjà identifié plusieurs profils, et Khvicha Kvaratskhelia fait partie de ces derniers. Le Géorgien brille sur le côté gauche de l'attaque de Naples, et il pourrait donc parfaitement être un possible successeur au Français.

Le FC Barcelone pourrait passer à l'action pour Kvaratskhelia