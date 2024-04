Départ de Mbappé : Un transfert totalement relancé au PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG est en quête du parfait remplaçant à Kylian Mbappé. Depuis de nombreuses semaines, plusieurs noms sont évoqués dans la presse. Le club de la capitale pourrait décider de passer à l'action pour Khvicha Kvaratskhelia. Prochainement, une rencontre devrait avoir lieu entre l'agent du Géorgien, et le président de Naples. Le club italien souhaite le conserver, mais il est plus proche d'un départ. Le FC Barcelone se tient en embuscade.

A quoi ressemblera l'effectif du PSG la saison prochaine ? On ne peut pas encore donner d'indications claires, mais ce qui est normalement certain, c'est que Luis Enrique devra faire sans Kylian Mbappé. Le Français a décidé de ne pas prolongé son contrat à Paris, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le grand favori pour l'accueillir.

Le PSG piste Khvicha Kvaratskhelia

Luis Campos va donc devoir se creuser le cerveau pour trouver un remplaçant de haut niveau à Kylian Mbappé. Le conseiller football du PSG regarde notamment en Italie, du côté de Naples. En effet, le club de la capitale serait intéressé par Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien est l'un des joueurs majeurs du Napoli, avec Victor Osimhen, également dans le viseur de Paris. Actuellement, l'ancien prodige du Rubin Kazan est évalué à 80M€ par le site Transfermarkt.

Une réunion pour l'avenir de Kvaratskhelia va avoir lieu