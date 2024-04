Mercato - PSG : Un phénomène déjà sur le départ ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, de nombreux jeunes joueurs quittent le PSG assez tôt, pour espérer aller chercher du temps de jeu ailleurs. Mais dorénavant, cela est en train de changer. En effet, le club de la capitale souhaitent donner plus de temps de jeu à ses titis, et les faire devenir des acteurs majeurs du nouveau projet. Cela n'empêchera tout de même pas certains départs, et Yoram Zague pourrait par exemple être prêté.

L'été dernier, le PSG s'est séparé de Neymar et Lionel Messi. Deux départs loin d'être anodins, car le club de la capitale perdait là deux des plus grandes stars de la planète football, mais cela permettait également au projet parisien de prendre un nouveau tournant. Le champion de France ne souhaite plus forcément dépenser des dizaines de millions sur le marché des transferts, mais plutôt faire confiance aux jeunes joueurs, déjà présents à Paris.

Zaïre-Emery comme symbole

Cette nouvelle stratégie s'illustre parfaitement à travers l'exemple Warren Zaïre-Emery. Formé au PSG, le jeune milieu de terrain a fait ses débuts l'année dernière avec l'équipe professionnelle, alors qu'il n'avait que 16 ans. Mais c'est cette année qu'il est véritablement devenu un titulaire régulier au sein de l'équipe parisienne. Luis Enrique l'aime beaucoup, et n'hésite pas à le titulariser lors des matches à enjeu, comme ce fut le cas notamment contre le FC Barcelone, lors du quart de finale retour de Ligue des champions.

Zague pourrait partir en prêt