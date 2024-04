Mercato - PSG : Mbappé a rassuré le Real Madrid

Jean de Teyssière

Le Real Madrid attend patiemment l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé. Le Bondynois a informé les dirigeants parisiens qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison, après l'échéance de son contrat. Tout semble être prêt pour réunir Mbappé et le club considéré par beaucoup comme étant le plus grand de l'histoire. Récemment, une petite phrase du numéro 7 parisien a ravi les Madrilènes.

En 2022, Kylian Mbappé semblait être promis à rejoindre le Real Madrid. Son contrat prenait fin en juin 2022, le PSG avait été éliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le cycle de l'entraîneur d'alors, Mauricio Pochettino, allait prendre fin. Finalement, le Bondynois avait prolongé pour deux années plus une en option. Mais cette saison, rien ne semble empêcher le départ de la star parisienne vers le Real Madrid.

«Non, non, non... il n'y a aucune possibilité que je repense à mon avenir»

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Kylian Mbappé n'a pas brillé mais a tout de même inscrit deux buts. Ce doublé face au rival éternel du Real Madrid a conquis les supporters madrilènes. En zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé a été interrogé par les journalistes qui lui ont évidemment parlé de son avenir. Réponse de l'intéressé : « Non, non, non... il n'y a aucune possibilité que je repense à mon avenir. »

Une phrase qui a rassuré les supporters du Real Madrid