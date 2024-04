Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une grande annonce sur Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre à cette échéance. Le capitaine de l’équipe de France a décidé de ne pas prolonger, et devrait s’engager avec le Real Madrid avec qui un accord aurait déjà été trouvé. Mais un dirigeant du club merengue vient de calmer le jeu dans ce feuilleton Mbappé…

Le prochain mercato estival promet d’être très agité au sein du PSG, et notamment à cause de l’épineux cas Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 avait informé à ses dirigeants en février dernier qu’il ne prolongerait pas son contrat qui arrive à expiration en juin prochain, et il a ainsi acté son départ libre du PSG. Certains médias assurant d’ailleurs que Mbappé aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid, mais de son côté, la Casa Blanca reste très prudente dans sa communication.

Le Real Madrid calme le jeu pour Mbappé

Jerónimo Farré, l’un des dirigeants du Real Madrid, s’est prononcé sur ce dossier mercredi à l’occasion de la quatrième édition du Symposium : « Le président Florentino Perez a déclaré lors d’une réception hier : « A tout moment, Mbappé, sa mère et son père décideront ce qu’ils veulent décider, mais c’est une décision qui leur correspond. Je crois qu’à l’heure actuelle, seuls le joueur, sa mère et son père connaissent son avenir » », a confié dans un premier temps Farré sur les coulisses du feuilleton Mbappé au Real Madrid.

« Pérez ne sait pas »