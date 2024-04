Mercato - PSG : Une star s’annonce à Paris l’an prochain ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé s’est immédiatement imposé comme un élément majeur du secteur offensif. Et l’attaquant français, qui reste sur une excellente série de 3 buts en 3 matchs, a vendu la mèche pour son avenir au PSG mercredi soir à Lorient.

Le PSG a frappé fort l’été dernier pour pallier les départs de Lionel Messi et Neymar ! Profitant d’une clause libératoire fixée à 50M€, le club de la capitale avait réussi à recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. L’attaquant de l’équipe de France a donc retrouvé son compère Kylian Mbappé au PSG, et alors qu’il a mis du temps à trouver son rythme de croisière, Dembélé reste sur une excellente série de 3 buts sur ses trois derniers matchs avec le club parisien.

Les ambitions XXL de Dembélé

Auteur d’un doublé mercredi soir à Lorient (victoire 4-1), l’ancien Barcelonais confirme son très bon état de forme et permet donc au PSG de n’être plus qu’à un pas du 12e titre de champion de France de son histoire : « Il faut rester concentré, on reste concentré pour aller chercher le titre en Ligue 1, la Ligue des Champions arrive vite, on essaye de rapidement gagner le championnat et de se projeter ensuite sur Dortmund », a-t-il confié au micro de PSG TV après la rencontre.

« Je me sens bien dans cette équipe »