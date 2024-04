Alexis Brunet

Après avoir recruté pendant des années des grandes stars internationales, le PSG a décidé de changer quelque peu sa stratégie en axant son recrutement sur les jeunes joueurs français à fort potentiel. Dans ce sens, Luis Campos cherche à mettre la main sur Désiré Doué, qui flambe à Rennes. Le jeune rennais pourrait quitter son club cet été, si ce dernier ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe.

L'enjeu des prochaines semaines au PSG sera sans doute la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery. En effet, le Français fait figure de priorité pour le club de la capitale, qui veut en faire l'un de ses symboles pour les nombreuses années à venir. Mais il se pourrait que le milieu de terrain soit rejoint prochainement par un autre jeune joueur très prometteur.

Le PSG suit Désiré Doué

Dernièrement, de nombreuses rumeurs ont fait l'état d'un intérêt du PSG pour Désiré Doué. Le Rennais répondrait parfaitement aux nouveaux critères de recrutement du club de la capitale, car il est jeune et Français. Toutefois, d'après les informations du journaliste Jonathan Johnson pour Caught Offside , le champion de France ne serait pas le seul sur le sujet. « Il y a eu des rumeurs de transfert au sujet de l'enfant prodige de Rennes, Désiré Doué, qui est un jeune joueur très talentueux et très excitant. Il n'a que 18 ans et il a fait des allers-retours à Rennes en début de saison, ne s'entendant pas forcément avec les dirigeants, mais il fait maintenant une très bonne saison. Je pense que son développement se passe très bien et que sa maturité a progressé à pas de géant. Le joueur gagne maintenant un peu plus de confiance et est utilisé au mieux de ses capacités. De nombreux clubs s'intéressent désormais à sa situation et seraient très heureux de le récupérer s'il devenait disponible. »

Doué pourrait quitter Rennes s'il n'y a pas de Coupe d'Europe