Mercato : C'est validé pour Zinedine Zidane !

Depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Mais voilà que le retour du Français serait plus proche que jamais. Reste à identifier la destination de Zizou. De nombreux clubs seraient intéressés à l'instar notamment du Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel.

Ayant vu l'équipe de France lui passer sous le nez après la Coupe du monde, Zinedine Zidane a dû revoir ses plans pour son avenir. Après le Real Madrid, le technicien français pourrait donc entraîner un deuxième club prochainement. Ce ne sont pas les options qui manqueraient pour Zidane, annoncé notamment du côté du Bayern Munich pour la saison prochaine.

Zidane au Bayern Munich ? « Oui, pourquoi pas »

Thomas Tuchel ne continuera pas au Bayern Munich la saison prochaine. Le club bavarois se cherche un nouvel entraîneur et la piste Zinedine Zidane a été évoquée. Une option validée par Arsène Wenger qui a expliqué pour Bild à propos de Zizou au Bayern : « Zidane ? Oui, pourquoi pas. Zidane ira-t-il en Allemagne ? Je ne sais pas ».

Qui va remplacer Tuchel ?