Zidane : Cette annonce qui relance tout le feuilleton !

Amadou Diawara

Sans club depuis l'été 2021, Zinedine Zidane a la possibilité de prendre la succession de Thomas Tuchel au Bayern à l'issue de cette saison. Toutefois, le coach français a un adversaire de taille sur ce dossier : Ralf Rangnick. En effet, l'actuel sélectionneur de l'Autriche a été approché par le club bavarois.

Thomas Tuchel (50 ans) ne va plus faire long feu au Bayern. En effet, les deux parties ont annoncé qu'elles allaient de séparer à l'issue de la saison. Pour pallier le départ de Thomas Tuchel, la direction du Bayern aurait identifié plusieurs profils, dont celui de Zinedine Zidane (51 ans). Et malheureusement pour le Ballon d'Or 98, le club bavarois a déjà approché Ralf Rangnick, comme il l'a révélé lui-même.

«Le Bayern m'a contacté»

« Le Bayern m'a contacté et j'ai informé la Fédération autrichienne de football, avec laquelle j'ai une relation de confiance. Je me concentre sur l'équipe nationale et sur le Championnat d'Europe, qui aura lieu cet été. Je me sens bien ici. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de répondre à cette demande de manière spécifique. Mais si le Bayern vous appelle et vous dit qu'il vous veut, ma première pensée sera de voir si je le veux aussi » , a révélé Ralf Rangnick (65 ans) lors d'un entretien accordé à 90minuten.at.

«Je me sens bien ici»