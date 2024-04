Mercato - OM : Le secret de cette signature à Marseille révélé

Thibault Morlain

Le 30 novembre 2023, l'OM officialisait une grande réorganisation de son secteur sportif. Le club phocéen annonçait alors la nomination de Mehdi Benatia comme conseiller sportif, mais un autre changement majeur était la signature de Jean-Pierre Papin comme entraîneur de la réserve de l'OM. Et voilà qu'on en sait un peu plus à ce sujet.

En novembre 2022, Jean-Pierre Papin faisait son grand retour à l'OM. Après avoir marqué l'histoire du club phocéen en tant que joueur, le voilà qu'il intégrait l'organigramme. C'est Pablo Longoria qui l'a débauché pour devenir son conseiller. Une mission remplie pendant un an puisqu'en novembre 2023, Papin a été intronisé comme le nouvel entraîneur de la réserve de l'OM.

Papin entraîneur de la réserve de l'OM

« Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve », annonçait le communiqué de l'OM à propos de Jean-Pierre Papin.

Une demande de JPP