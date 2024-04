Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et il aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne prolongera pas. Tout indique que la star de 25 ans finira par signer au Real Madrid cet été. D'ailleurs, la date du transfert serait déjà fixée.

Kylian Mbappé au PSG, c’est bientôt terminé. Le contrat du capitaine de l’équipe de France arrive à son terme en juin prochain et il aurait déjà pris la décision de ne pas le prolonger. Il aurait même déjà tenu informé les dirigeants parisiens de son choix. Reste maintenant à voir où Kylian Mbappé rebondira, mais une tendance claire se dessine.

Le départ de Mbappé est déjà acté au PSG

En effet, tout indique que le natif de Bondy finira par signer au Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Merengue étaient en pole position dans ce dossier. Florentino Pérez avance tranquillement et touche même au but dans cette affaire après avoir été snobé en mai 2022.

Accord trouvé entre Mbappé et le Real Madrid