PSG : Cette star a déjà annoncé son transfert

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi essaye de recruter Bernardo Silva depuis deux ans. S'il a prévu de quitter Manchester City lors du prochain mercato estival, l'international portugais envisage de rejoindre le FC Barcelone plutôt que le club parisien.

Etincelant sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva est une piste de longue date du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale tente de boucler la signature de Bernardo Silva depuis deux ans. Toutefois, les dirigeants du PSG n'ont jamais réussi à obtenir gain de cause sur ce dossier.

Bernardo Silva compte quitter City cet été

Selon nos informations du 19 avril, Bernardo Silva ne devrait pas rejoindre le PSG cet été. En effet, le milieu offensif portugais n'est plus une priorité du club parisien, qui préfère continuer à faire confiance à ses jeunes joueurs. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Bernardo Silva devrait donc migrer vers le FC Barcelone.

Direction le FC Barcelone pour Bernardo Silva ?